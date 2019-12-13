Офицер службы живучести крейсера «Адмирал Советского Союза Кузнецов» погиб

Офицер службы живучести крейсера «Адмирал Советского Союза Кузнецов», поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«Офицер службы живучести корабля с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия», - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы завершены. Очаг задымления ликвидирован, на корабле продолжается осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека, добавили в пресс-службе.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Советского Союза Кузнецов» в апреле 2018 года был передан заводу Объединенной судостроительной корпорации. Корабль проходил плановый ремонт в центре судоремонта «Звездочка».