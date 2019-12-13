В Кремле перечислили методы борьбы с сокращением числа населения

Российские власти прилагают усилия для преодоления демографического кризиса в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, он прокомментировал данные Росстата о том, что естественная убыль населения в 2019 году станет самой высокой за последние 11 лет.

По словам Пескова, такие данные были ожидаемыми. Он добавил, что демографическая яма, о которой ранее говорил президент РФ Владимир Путин, в настоящее время находится «в своей кульминации».

«Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная», - отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что данное положение дел является наследием прошедших десятилетий. В настоящее время, нацпроект в области демографии и целый набор других мер направлены на изменение сложившейся ситуации, добавил Песков. Ожидается, что эти меры поспособствуют скорейшему переводу ситуации в положительную сторону.

Речь идет о данных Росстата, согласно которым за девять месяцев 2019 года превышение числа умерших над числом родившихся составило более 259 тысяч человек. Предыдущий антирекорд с показателем в 362 тысячи человек был зафиксирован в 2008 году.

Основной причиной убыли стало сокращение рождаемости на территории 80 регионов. В то же время, смертность в стране также продолжает снижаться: на 27 тысяч человек по сравнению с 2018 годом.