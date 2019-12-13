Экс-губернатор Иркутской области Левченко объяснил, почему подал в отставку

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил свое решение уйти в отставку. Он отметил, что в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.

«Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области», - заявил он.

Левченко также подчеркнул, что за время его правления в регионе наполовину сократились незаконные рубки, а также появилось больше школ, больниц и других социальных объектов.

«Мы многое сделали за эти годы: увеличили бюджет в два раза и сократили государственный долг. Мы много чего сделали впервые. Конечно, были и ошибки. Но все же, я хочу поблагодарить тех людей, которые работали со мной все эти годы», - написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Левченко отметил, что привык к критике, однако не может позволить, чтобы «грязью обливали людей, которые сделали и делают много для региона».

В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, ранее занимавшего должность заместителя главы МЧС РФ.