Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-губернатор Иркутской области Левченко объяснил, почему подал в отставку

Наталия Майорова
15:00 13.12.2019
По словам бывшего главы Приангарья, решение уйти в отставку он принял по собственному желанию, поскольку так будет лучше для местных жителей.
Экс-губернатор Иркутской области Левченко объяснил, почему подал в отставку
© Фото: пресс-служба президента РФ

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил свое решение уйти в отставку. Он отметил, что в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.

«Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области», - заявил он.

Левченко также подчеркнул, что за время его правления в регионе наполовину сократились незаконные рубки, а также появилось больше школ, больниц и других социальных объектов.

«Мы многое сделали за эти годы: увеличили бюджет в два раза и сократили государственный долг. Мы много чего сделали впервые. Конечно, были и ошибки. Но все же, я хочу поблагодарить тех людей, которые работали со мной все эти годы», - написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Левченко отметил, что привык к критике, однако не может позволить, чтобы «грязью обливали людей, которые сделали и делают много для региона».

В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, ранее занимавшего должность заместителя главы МЧС РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.12.2019, 12:42
Песков: изменения подхода к Минским соглашениям придется долго анализировать
Дата13.12.2019, 13:48
Санкт-Петербург прикроют новейшие комплексы С-400 «Триумф»
Дата13.12.2019, 13:06
Песков: вопрос проведения в РФ альтернативных Олимпиаде игр в Кремле не обсуждается
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата13.12.2019, 13:29
Росатомфлот: ледоколы ЛК-60Я могут открыть круглогодичную навигацию на Севморпути
Дата11.12.2019, 17:55
Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:14 В стране и мире
В Кремле перечислили методы борьбы с сокращением числа населения
15:05 В стране и мире
Видео
МИД Германии потребовал от США не вводить против «Северного потока - 2»
15:00 В стране и мире
Экс-губернатор Иркутской области Левченко объяснил, почему подал в отставку
14:59 ОПК
Турция планирует подписать с РФ соглашение о совместном производстве ракетных систем
14:53 В стране и мире
Видео
В Москве задержаны готовившие теракты пять членов ИГИЛ*
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые заявили, что Черное море превращается в «мутную кашу»
«Прятки на сутки»: в России в декабре вновь на 24 часа стали пропадать дети
Видео
Испытания новейшего ледокола «Арктика»: кадры с воздуха
Видео
До Киева доведет: съемочную группу «Звезды» пустили на Украину
Видео
Схватка медоеда, питона и шакалов закончилась перетягиваем змеи как каната
Видео
Немецкий спортивный юрист объяснил, почему решение WADA по РФ незаконно
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.