МИД Германии потребовал от США не вводить санкции против «Северного потока - 2»

Германия призывает США не вводить санкции против «Северного потока - 2». Глава немецкого МИДа Хайко Маас потребовал, чтобы американский Сенат отказался от нового оборонного бюджета, где предусмотрены ограничения из-за строительства трубопровода.

Маас подчеркнул, что европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США, и осудил любое вмешательство извне.

«Мы считаем это неприемлемым, поскольку подобные действия, в конечном итоге, влияют на автономные решения, которые были приняты в Европе. Кроме того, стоит подчеркнуть, что это и немецкий проект. Мы ведем переговоры с американской стороной и призываем Сенат не следовать этому решению», - заявил дипломат.

Правительство Германии надеется, что европейским предприятиям, которые участвуют в строительстве газопровода, удастся избежать американских санкций.

Две нити «Северного потока - 2» общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год тянут по дну Балтийского моря. Строительство планируется завершить до конца года.