В Москве задержаны готовившие теракты пять членов ИГИЛ*

ФСБ РФ совместно с сотрудниками МВД пресекли деятельность пятерых членов террористической организации ИГИЛ*. Всех их задержали в Москве, где подозреваемые, по данным спецслужб, готовили теракты.

Как уточнили в ФСБ, в группу боевиков входят два гражданина Российской Федерации и три уроженца стран Центральной Азии.

В ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГИЛ.

«Кроме того, в результате проведенных следственных действий обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты: автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство», - говорится в сообщении ФСБ.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые арестованы на два месяца по решению суда.

*деятельность организации запрещена в РФ.