Мурманский суд арестовал готовившего теракт экстремиста
Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ФСБ РФ
Суд в Мурманске на два месяца арестовал сторонника экстремистской организации «Правый сектор»*. Его подозревают в подготовке теракта.
Мужчину два дня назад задержали бойцы ФСБ. По версии следствия, он готовил взрыв в местной администрации.
Радикала взяли, когда он доставал самодельную бомбу из тайника. По факту подготовки теракта сразу возбудили уголовное дело.
*деятельность организации запрещена в РФ.