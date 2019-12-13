Госдума решила важную проблему обманутых дольщиков

Проблема обманутых дольщиков сегодня стала ключевой темой в повестке дня Госдумы. В первом чтении депутаты приняли закон об усилении защиты их прав.

Согласованный документ гарантирует выплаты компенсаций в случае банкротства девелопера. Причем уже неважно, платил застройщик взносы в компенсационный фонд, или нет.

Проектную декларацию строительные компании будут обязаны обновлять каждый месяц.

Кроме того, законопроект расширяет права Фонда защиты дольщиков - ему передадут функции технического заказчика при достройке проблемных домов.

Кроме того, в третьем, окончательном чтении Госдума приняла поправку в Налоговый кодекс об отмене НДФЛ на все компенсации. Ранее выплаты членам ТСЖ облагались налогом. Теперь эта льгота станет универсальной.