Движение перекрыли в районе полыхающего склада в Москве

В Москве перекрыто движение по улице Подольских Курсантов в обе стороны из-за пожара на складе тканей. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.

«Движение по ул. Подольских Курсантов перекрыто от Старопокровского пр-да до Варшавского шоссе в обе стороны», - говорится в сообщении.

Ранее в ЦОДД сообщали, что на Варшавском шоссе затруднено движение.

Тем временем, площадь возгорания увеличилась с 3 до 7 тысяч квадратных метров.

«Площадь пожара составляет 7000 кв.м. Произошло обрушение конструкций перекрытия на площади 300 кв.м.», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Отмечается, что на месте работает более 120 человек личного состава, два вертолета Московского авиационного центра и 42 единицы техники. Превышения ПДК в атмосферном воздухе в районе ЧП не было выявлено. При тушении возгорания пострадал сотрудник пожарной службы.