Путин приедет в Татарстан поздравить «КамАЗ» с 50-летним юбилеем

Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Набережные Челны, где посетит Публичное акционерное общество «КАМАЗ». Глава государства выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию автозавода и ознакомится с новыми производственными линиями предприятия.

Завод отмечает сегодня полувековой юбилей. За пять десятков лет грузовик-труженик заслужил репутацию надежного, безотказного автомобиля, которому под силу решать почти любые задачи, даже побеждать в международном ралли «Дакар». На этой гонке на протяжении многих лет у КамАЗа нет конкурентов.

На грузовом шасси КамАЗа смонтировали сотни специальных машин - от самосвалов и лесовозов до кранов и топливозаправщиков.

В войсках машина особенно ценится. Помимо грузовиков для перевозки личного состава, на базе КамАЗа созданы машины радиосвязи, системы радиоэлектронной борьбы, а также бронеавтомобили «Тайфун» для спецназа и, конечно, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».