Площадь пожара на «Пражской» выросла до 7000 кв. м
В столичном районе Чертаново Центральное на Варшавском шоссе полыхает склад с тканями.
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Площадь горения складского помещения в районе метро «Пражская» составила уже 7000 квадратных метров.
«Произошло обрушение конструкций на площади 300 квадратных метров. Подразделения работают с соблюдением техники безопасности», - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Москве.
На месте работает передвижная лаборатория ГУ МЧС России по городу Москве на выявление превышения ПДК вредных частиц продуктов горения.
На месте пожара также работают 42 единицы техники, более 120 человек личного состава и два вертолета Московского авиационного центра.