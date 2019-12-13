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Центробанк снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Василиса Морозова
13:59 13.12.2019
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Центробанк снизил ключевую ставку до 6,25% годовых
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Совет директоров Центробанка решил снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% годовых. Об этом говорится на сайте ЦБ России.

«Совет директоров Банка России 13 декабря 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,25% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться», - говорится в сообщении.

Отмечается, что темпы роста российской экономики в третьем квартале повысились, но оценить их устойчивость сложно. Кроме того, остаются риски замедления мировой экономики. В Банке России считают, что «годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем».

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года», - указано в сообщении регулятора.

По данным ЦБ России, годовая базовая инфляция по итогам ноября снизилась до 3,5%. По итогам нынешнего года регулятор прогнозирует инфляцию в интервале 2,9-3,2%.

Большинство экономистов верили в снижение ключевой ставки из-за сохраняющегося тренда на замедление инфляции, а также невысокие инфляционные ожидания населения и укрепление рубля в связи с договоренностями ОПЕК. В 2019 году регулятор снижал ключевую ставку уже четыре раза.

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