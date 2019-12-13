Врио губернатора Приангарья прибыл в Иркутск
Бывший заместитель главы МЧС был назначен врио губернатора Иркутской области 12 декабря, после того, как в отставку с этого поста подал коммунист Сергей Левченко.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня утром прибыл в Иркутск рейсом из Москвы.
В 10.00 по московскому времени Кобзева представили депутатам законодательного собрания Иркутской области.
Также сегодня стало известно, что указом Владимира Путина врио губернатора присвоено звание генерал-полковника внутренней службы. Ранее Кобзев был генерал-лейтенант.
Бывший заместитель главы МЧС был назначен врио губернатора Иркутской области 12 декабря, после того, как в отставку с этого поста подал коммунист Сергей Левченко.