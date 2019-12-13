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На полыхающем складе на юге Москвы взрываются газовые баллоны: видео

Василиса Морозова
13:33 13.12.2019
Внутри горящего склада с тканями взрываются газовые баллоны, произошло уже несколько обрушений.
© Видео: xSnowy-_- Pro, Youtube © Фото: xSnowy-_- Pro, Youtube

В результате пожара на складе в районе Варшавского шоссе, который распространился уже на 3000 квадратных метров, стали взрываться газовые баллоны. Местные жители публикуют видео, на которых слышны эти взрывы.

Пожару присвоили третий ранг сложности. Внутри горящих складских помещений произошло несколько обрушений. Кроме того в здании находится высоковольтный трансформатор. Огонь продолжает распространяться.

На месте ЧП работают два вертолета Ка-32 и передвижная лаборатория ГУ МЧС по Москве на выявление повышения ПДК вредных частиц и продуктов горения. Всего возгорание тушат более 100 человек личного состава и 35 единиц техники.

При тушении возгорания пострадал один человек - спасатель, сообщает агентство «Москва».

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