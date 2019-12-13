Кадры с места пожара на юге Москвы: произошли обрушения

На Варшавском шоссе полыхают складские помещения с тканями на площади 3 000 квадратных метров, пожару присвоен повышенный ранг сложности. В МЧС сообщили, что существует угроза распространения огня на весь склад.

По данным спасателей, на складе взрываются газовые баллоны и произошли обрушения на площади 50 кв. м.

«Площадь пожара составляет 3000 кв.м. Произошло обрушение конструкций перекрытия на площади 50 кв.м. Подразделения работают с соблюдением техники безопасности», - говорится в сообщении ведомства.

Также в здании находится трансформатор, а склад газифицирован, в связи с этим на место вызваны газовщики и специалисты Мосэнерго, пишет ТАСС.

В районе ЧП затруднено движение, водителей просят заранее выбирать пути объезда и не создавать помех пожарно-спасательной технике.