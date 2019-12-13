Актер из популярного сериала умер в возрасте 14 лет

Юный актер Джек Бернс внезапно скончался в возрасте 14 лет, его тело обнаружили 1 декабря в доме в Гриноке, в котором он проживал с семьей. Об этом в Facebook сообщило руководство престижной балетной школы «Elite Academy», в которой занимался юноша.

«Джек был источником вдохновения для всех в Elite и тронул сердца тех, кто имел удовольствие работать и танцевать с ним с 2012 года. Мы и вся его семья, и друзья, естественно, полностью опустошены и не можем найти ни слов, ни ответов», - сказано в сообщении.

О причинах гибели юноши точной информации нет, но, по предварительным данным, сотрудники полиции не рассматривают криминальную версии гибели юноши.

Прощание и похороны Бернса прошли 12 декабря.

Свою известность он получил благодаря участию сериалах «Чужестранка» и «На виду».