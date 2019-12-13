В Москве у метро «Пражская» горит склад с тканями: видео

На площади 200 квадратных метров горит склад с тканями на Варшавском шоссе в Москве.

«Тринадцатого декабря 2019 года в 12:10 на пульт оперативного дежурного службы "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: Варшавское, д. 129, к. 2», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

Спасатели подтвердили, что возгорание произошло в складских помещениях. В готовность приведены пожарные вертолеты. Данных о пострадавших пока нет.

Жители столицы публикуют фото и видео с места происшествия. Над зданием поднялся столб густого черного дыма. Движение в районе метро «Пражская» затруднено, поэтому спасатели призвали водителей выбирать пути объезда.