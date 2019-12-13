Песков: изменения подхода к Минским соглашениям придется долго анализировать

В случае, если Киев действительно хочет пересмотреть Минские соглашения после саммита в Париже, это придется долго и напряженно анализировать остальным участникам «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хочу напомнить документ, который был согласован участниками саммита и который в принципе можно и должно считать успехом», - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в итоговых соглашениях парижского саммита говорится, что Минские соглашения продолжают быть основой работы нормандского формата, «участники которого привержены их полному выполнению».

«Если после понедельника произошла какая-то смена позиций одной из сторон, а именно Киева, то это вопрос, который предстоит долго и напряженно анализировать всем троим остальным участникам нормандского формата», - добавил он.

Песков возразил, что в этом случае вопросы задавать надо не Кремлю, а сторонам конфликта, то есть под минским комплексом мер должны быть подписи представителей ДНР и ЛНР. В связи с чем, «малоперспективно» говорить о любых нововведениях и изменениям, не интересуясь точкой зрения самопровозглашенных республик, заключил Дмитрий Песков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хотел бы изменить некоторые пункты Минских соглашений, в частности пункт о контроле над государственной границей в зоне конфликта.