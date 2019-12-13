Forbes сравнил подлодку «Петропавловск-Камчатский» с субмаринами США

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка Б-274 «Петропавловск-Камчатский» (проект 636.3 «Варшавянка»), принятая недавно на вооружение ВМФ РФ, не похожа ни на одну из американских субмарин, сообщает журнал Forbes.

Автор материала рассказал, что «дизель-электрическая энергетическая установка включает в себя свинцово-кислотные аккумуляторы усиленного типа и дизельный генератор для их перезарядки».

Отмечается, что последней неатомной подводной лодкой Военно-морских сил США стала субмарина класса Barbel, строительство которой продолжалось с 1956-го по 1958 год.

Среди прочих достоинств российской неатомной подводной лодки эксперт назвал компактные габариты и сравнительно небольшие расходы на содержание экипажа. Кроме того, такая подлодка может отключать большинство своих систем, что делает ее практически незаметной для противника.

В конце ноября подводную лодку «Петропавловск-Камчатский» приняли в состав ВМФ. Торжественная церемония с поднятием Андреевского флага проходила на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. Это первая из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота.

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» была заложена в июле 2017 года и спущена на воду в марте 2019 года. Новая субмарина прошла ходовые и государственные испытания в акватории Балтийского флота, подтвердив все заложенные в нее проектные характеристики: скрытность, маневренность и оснащенность высокоточным оружием.

«Варшавянка» - одна из самых бесшумных подлодок в мире, что достигается благодаря электрическому двигателю и особой конструкции корпуса. В НАТО из-за этого она получила название «Черная дыра». Способна производить подзарядку аккумуляторов без всплытия, что позволяет ей проходить под водой до 12 тысяч километров.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс «Калибр». Именно эти корабли нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии.