Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве
Бывший президент Киргизии обвиняется в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Усенбека Ниязбекова.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Экс-лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев получил уведомление о подозрении в убийстве оперативника во время штурма его дома.
Атамбаев обвиняется в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Усенбека Ниязбекова. Как показало следствие, оперативник был застрелен из снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа проводили операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Против сторонников бывшего лидера были применены спецсредства. В ответ на это сторонники Атамбаева открыли ответный огонь.