Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа проводили операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Против сторонников бывшего лидера были применены спецсредства. В ответ на это сторонники Атамбаева открыли ответный огонь.

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