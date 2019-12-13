Около 25 человек пострадали от взрыва в немецком Бланкенбурге

Не менее 25 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в немецком городе Бланкенбург. Об этом сообщает Focus.

Взрыв произошел в 8.55 по местному времени в районе Гарц, сообщили в полиции. Правоохранители не исключают, что могут произойти еще взрывы.

В настоящее время на место ЧП направили три спасательных вертолета. Была создана оперативная группа, район оцеплен.