«Историческое событие»: Пашинян о признании Сенатом США геноцида армян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
«Действительно, историческое событие», - написал на своей странице в Facebook.
«Резолюция Сената США - это победа справедливости и правды», - добавил Пашинян в Twitter.
Премьер-министр от имени всего народа выразил признательность Сенату за этот шаг. И отметил, что он был «смелым» в продвижении программы предотвращения геноцида.
«Это дань памяти 1,5 миллионам жертв первого геноцида XX века», - сообщил он, поставив хэштег #Большеникогда.
Резолюция была также поддержана Армянским национальным комитетом Америки (ANCA).
Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, Европарламентом и Всемирным советом церквей.
В России постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении» было принято Госдумой в 1995 году.