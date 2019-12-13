«Историческое событие»: Пашинян о признании Сенатом США геноцида армян

В России постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении» было принято Госдумой в 1995 году.

Премьер-министр от имени всего народа выразил признательность Сенату за этот шаг. И отметил, что он был «смелым» в продвижении программы предотвращения геноцида.

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