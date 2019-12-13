Врачи назвали причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Врачи провели вскрытие тела журналиста газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова и выяснили, что причиной смерти стал геморрагический шок (острая потеря крови). Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здоровья.

У Виноградова началось воспаление из-за уколов, в связи с чем он был прооперирован, пишет РБК. Однако у Виноградова не проходило кровотечение.

«Пациент за несколько дней до вызова скорой был оперирован по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ», - сообщили в пресс-службе.

По данным Bazа, кровопотеря произошла из-за разрушения воспаленных вен в паховой области, куда журналист регулярно делал инъекции неизвестных веществ.

Следователи СКР начали проверку совместно с Росздравнадзора по Москве и Подмосковью по факту смерти Михаила Виноградова по поручению Минздрава РФ. Поводом стали сообщения в соцсетях о том, что журналист рассказал о «помощи» сотрудников скорой в остановке кровотечения после операции. Медики наложили повязку и посоветовали приложить что-то холодное.

На следующий день после осмотра хирурга, который не выявил признаков кровопотери, Виноградов скончался. Ему было 42 года. Возможной причиной смерти журналиста в депздраве назвали внезапный разрыв бедренной артерии.