Аваков: для проведения выборов необходим роспуск сил Донбасса

Для того, чтобы в Донбассе состоялись выборы, как это оговорено в Минских соглашениях, должны быть распущены Народная милиция ДНР и ЛНР, которые Киев считает незаконными формированиями. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам министра, после того, как дипломаты заключат адекватное соглашение, Киев готов зайти в Донбасс своими полицейскими силами и обеспечить порядок.

«Идея такова: мы заходим своими силами, например, патруль из пяти человек. Два человека украинская Нацполиция, один представитель полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных общин, в которых проходят выборы», - пояснил Аваков в эфире «1+1».

Аваков согласился, что не всем нравится «формула Штайнмайера», однако именно по этому пункту с ней сложно не согласиться.

Формула Франка-Вальтера Штайнмайера предполагает, что особый статус Донбассу будет предоставлен на временной основе в день проведения там выборов. На постоянной основе он начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.