В возрасте 60 лет после продолжительной болезни умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова. Об этом говорится в сообщении официальной странички Театра на Малой Бронной в соцсетях.

«Сегодня после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», - говорится в публикации.

Екатерина Дурова родилась в 1959 году в Москве в семье актера Льва Дурова. В 1980-м году она окончила ГИТИС им. А. Луначарского. До 1984 года служила в Театре на Таганке, затем перешла в Театр на Малой Бронной. Актриса сылграла в десятках фильмов, среди которых «Юрьев день, «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Поклонник».