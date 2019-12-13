ЦИК назначил дату выборов глав Иркутской области и ЕАО
В связи с отставкой Сергея Левченко и Александра Левинталя в регионах пройдут выборы 13 сентября 2020 года.
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Нового губернатора Иркутской области и Еврейской автономной области изберут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года.
«Выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года», - цитирует ТАСС члена Центризбиркома РФ Евгения Шевченко.
Он пояснил, что данное решение принято согласно статье Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ».
Отставки губернаторов Сергея Левченко и Александра Левинталя были приняты Владимиром Путиным 12 декабря.