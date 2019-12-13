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Власти еще трех регионов России сделали 31 декабря выходным

Василиса Морозова
10:55 13.12.2019
Жители Сахалина, Карелии и Свердловской области будут работать 28 декабря вместо 31 декабря.
Власти еще трех регионов России сделали 31 декабря выходным
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Власти Сахалинской и Свердловской областей, а также республики Карелия, сообщили о подготовке соответствующих документов.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал инициативу жителей и призвал все организации в регионе сделать 31 декабря выходным днем. Он отметил, что сахалинцы и курильчане должны отдохнуть от трудовой деятельности и подготовиться к празднику.

«Губернатор подписал соответствующий указ. Этим документом Валерий Лимаренко рекомендует руководителям организаций и учреждений всех форм собственности перенести рабочий день со вторника 31 декабря на субботу, 28 декабря», - говорится в сообщении на сайте губернатора.

Также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о нерабочем 31 декабря для госслужащих. Такое решение он принял после того, как 94% жителей региона проголосовали за перенос выходного с субботы на 31 декабря.

«Органам государственной власти региона, органам местного самоуправления и подведомственным им учреждениям, унитарным предприятиям рекомендовано также перенести выходной день с 28 на 31 декабря», - говорится в документе.

Глава Карелии Артур Парфенчиков написал в соцсетях, что республиканское правительство готовит документ о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря.

«Ко мне поступило большое количество обращений с предложениями сделать этот день нерабочим. И я полностью с этим согласен», - подчеркнул он.

Парфенчиков предложил также обратиться в Госдуму с просьбой внести изменения в Трудовой кодекс и навсегда сделать 31 декабря выходным днем.

Ранее власти Крыма, Ставрополья, Хакасии, Карачаево-Черкесии, Кировской, Ленинградской, Томской, Псковской, Курганской и Ульяновской областей объявили последний день года выходным.

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