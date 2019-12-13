От Рюриковичей до Николая II: на ВДНХ открывается Музей кукол
C 14 декабря в павильоне №16 «Гидрометеорология» на ВДНХ начнет работу Музей кукол, который будет состоять из нескольких тематических экспозиций. На первой выставке («Русские монархи. Страницы истории») посетители увидят уникальную коллекцию кукол Олины Вентцель, посвященную российским правителям: от Рюриковичей до Николая II.
Авторские куклы в России стали популярны в 80-е годы XX века. Олина Вентцель была одним из первых художников, которая обратилась к этому жанру. С середины 80-х Вентцель создавала куклы в рамках масштабного проекта «Всемирная история в куклах». Первая выставка в Музее кукол на ВДНХ представит работы из этой серии.
Центральная часть экспозиции будет посвящена династии Романовых. Среди экспонатов зрители смогут «встретить» первого императора России Петра I, императрицу Екатерину II, императора Александра III, а также современников и сподвижников царской семьи, в числе которых великие полководцы Суворов, Кутузов и реформатор Столыпин.
Всего коллекция насчитывает более 50 кукол. Каждый экспонат высотой от 70 до 100 сантиметров вручную изготовлен из фарфора. Особая гордость - костюмы кукол. Они создавались с использованием приемов старинного кроя и шитья, антикварных тканей и аксессуаров. Пошив осуществлялся с пристальным вниманием к деталям: так, для изготовления костюма Наполеона автор использовала антикварную фурнитуру, привезенную из Франции, а на платье императрицы Елизаветы Петровны в сумме ушло пять метров натурального шелка, батиста и кружев.