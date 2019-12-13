От Рюриковичей до Николая II: на ВДНХ открывается Музей кукол

C 14 декабря в павильоне №16 «Гидрометеорология» на ВДНХ начнет работу Музей кукол, который будет состоять из нескольких тематических экспозиций. На первой выставке («Русские монархи. Страницы истории») посетители увидят уникальную коллекцию кукол Олины Вентцель, посвященную российским правителям: от Рюриковичей до Николая II.

© пресс-служба ВДНХ

Авторские куклы в России стали популярны в 80-е годы XX века. Олина Вентцель была одним из первых художников, которая обратилась к этому жанру. С середины 80-х Вентцель создавала куклы в рамках масштабного проекта «Всемирная история в куклах». Первая выставка в Музее кукол на ВДНХ представит работы из этой серии.

© пресс-служба ВДНХ

Центральная часть экспозиции будет посвящена династии Романовых. Среди экспонатов зрители смогут «встретить» первого императора России Петра I, императрицу Екатерину II, императора Александра III, а также современников и сподвижников царской семьи, в числе которых великие полководцы Суворов, Кутузов и реформатор Столыпин.

© пресс-служба ВДНХ

Всего коллекция насчитывает более 50 кукол. Каждый экспонат высотой от 70 до 100 сантиметров вручную изготовлен из фарфора. Особая гордость - костюмы кукол. Они создавались с использованием приемов старинного кроя и шитья, антикварных тканей и аксессуаров. Пошив осуществлялся с пристальным вниманием к деталям: так, для изготовления костюма Наполеона автор использовала антикварную фурнитуру, привезенную из Франции, а на платье императрицы Елизаветы Петровны в сумме ушло пять метров натурального шелка, батиста и кружев.