Важные жесты: чем отличалось приветствие Макроном президентов России и Украины

Россия, Германия, Франция и Украина спустя более трех лет снова сели за стол переговоров. Саммит «нормандской четверки» состоялся 9 декабря в Париже. Психолог Андрей Зберовский прокомментировал поведение лидеров мировых держав во время встречи в Париже.

Первым в Елисейский дворец прибыл российский лидер. Президент Франции встретил его на полпути между лимузином и крыльцом резиденции, пожал руку. Затем последовали объятия.

«Путин шел самый долгий путь до крыльца. Макрон практически большую часть пути прошел ему навстречу. Он позволил себе за плечо приобнять, за локоток и щеками соприкоснуться. Такая очень формальная, с одной стороны, но по-человечески теплая встреча», - объяснил психолог журналистам «Специального репортажа».

Примерно так же приветливо французский лидер встретил и украинского президента, но есть значимые отличие. В этот раз обошлось без объятий, зато Макрон похлопал Зеленского по плечу.

«Покровительственный такой тон человека, который вводит кого-то в большую политику», - считает Зберовский.

Он добавил, что тем не менее, какой-то напряженности между лидерами совершенно не было.