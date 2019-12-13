Российские истребители пять раз поднимались на перехват у границ РФ
Воздушную разведку вдоль границ России вел 21 летательный аппарат.
© Фото: Минобороны РФ
Российские истребители пять раз поднимались на перехват воздушных целей у границ РФ, говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Всего, по данным российского военного ведомства, воздушную разведку у границ России вел 21 летательный аппарат. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
Также в Минобороны сообщили, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 139 летных смен на 48 аэродромах. Более 60 подводных лодок и судов обеспечения находились в море.
Отремонтированы и поставлены в войска боевые машины БМД-4М, вертолеты Ми-8, Ми-24, самолеты Ил-76.