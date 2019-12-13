Роспотребнадзор дал рекомендации по онлайн-покупке ювелирных украшений

В Роспотребнадзоре рассказали, на что обратить внимание при покупке ювелирных изделий через интернет. Советы были опубликованы на сайте ведомства.

В разъяснениях сказано, что потребитель вправе отказаться от приобретения ювелирного украшения в любой момент до его получения, а также в течение семи дней после.

«Если потребителю не была предоставлена информация о порядке и сроках возврата ювелирного изделия в момент его доставки, потребитель вправе отказаться от изделия в течение трех месяцев с момента его передачи», - говорится в сообщении.

При этом вернуть ювелирное изделие ненадлежащего качества можно только, если были сохранены товарный вид и потребительские свойства товара, есть чек или квитанция. Однако даже при отсутствии документов покупатель может ссылаться на другие доказательства, к примеру, свидетельские показания приобретения товара.

Отмечается, что в случае возврата изделия покупателю вернут средства не позднее, чем через 10 дней со дня предъявления требования, за исключением затрат продавца на доставку от клиента возвращенного товара.

Правила онлайн-продаж, которые были утверждены правительством в 2007 году, дополнятся положением о допуске продажи ювелирных изделий дистанционным способом.