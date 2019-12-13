Путин присвоил врио губернатора Иркутской области новое звание

Владимир Путин подписан указ о присвоении звания генерал-полковника внутренней службы временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву. Об этом стало известно из документа, который размещен на официальном сайте правовой информации.

Ранее Кобзев имел звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

Бывший заместитель главы МЧС был назначен врио губернатора Иркутской области 12 декабря, после того, как в отставку с этого поста подал коммунист Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно по части ликвидации последствий масштабных летних паводков.