Слушания по долгу Украины перед Россией завершены в Лондоне

В Верховном суде Великобритании были завершены слушания по долгу Украины перед Россией на 3 млрд долларов, решение будет принято позже.



В ходе четырехдневного процесса стороны представили свои аргументы и доказательства, после чего суд удалился для принятия решения.

«Сроков вынесения решения судьи не называют», - цитирует РИА Новости юриста, представляющего интересы РФ.

Российская сторона выдала кредит Украине в 2013 году, но уже в 2015 году поступило заявление, что выплачивать долг они не собираются. В результате этого Минфин РФ подал иск в Лондонский суд.