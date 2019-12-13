Слушания по долгу Украины перед Россией завершены в Лондоне
Верховный суд принял все аргументы сторон по долгу и удалился для принятия решения.
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В Верховном суде Великобритании были завершены слушания по долгу Украины перед Россией на 3 млрд долларов, решение будет принято позже.
В ходе четырехдневного процесса стороны представили свои аргументы и доказательства, после чего суд удалился для принятия решения.
«Сроков вынесения решения судьи не называют», - цитирует РИА Новости юриста, представляющего интересы РФ.
Российская сторона выдала кредит Украине в 2013 году, но уже в 2015 году поступило заявление, что выплачивать долг они не собираются. В результате этого Минфин РФ подал иск в Лондонский суд.