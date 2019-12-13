Турция осудила принятую Сенатом США резолюцию о геноциде армян

Турция осудила принятую Сенатом резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун сказал, что данный шаг угрожает будущему двусторонних отношений между Анкарой и Вашингтоном.

«Поведение некоторых членов Конгресса США вредит турецко-американским отношениям», - написал Алтун на своей странице в Twitter.

Он упоминает о принятом накануне пакете санкций против Турции из-за военной операции Анкары на северо-востоке Сирии и покупки российских ЗРС С-400.

«Принятая сегодня в Сенате "армянская резолюция" угрожает будущему наших двусторонних отношений», - сообщил Алтун.

В администрации Турции отметили, что «санкции и угрозы не помешают защищать интересы национальной безопасности».

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года.