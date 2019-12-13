МИД РФ подтвердил, что убитый в Берлине гражданин Грузии находился в розыске

Убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили находился в розыске на территории России и в Германию российская сторона неоднократно направляла запрос о его экстрадиции, сообщила на брифинге журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я уточняла этот вопрос у правоохранительных органов. Этот человек действительно находился в розыске», - сказала Захарова.

Гражданин Грузии Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Президент России Владимир Путин заявил 10 декабря по итогам встречи лидеров «нормандского формата» в Париже, что Москва неоднократно ставила вопрос «по выдаче этого бандита и убийцы».