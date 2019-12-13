Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года. До этого постановление предоставлялось, но постоянно блокировалось.

«Геноцид официально признает систематические убийства 1,5 млн армян Османской империей в период между 1915 и 1923 годами», - передает USA Today.

Как сообщает издание, такие действия усилят напряженность американо-турецких отношений.

В октябре члены палаты представителей США проголосовали за принятие резолюции. Тогда шаг раскритиковал президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

«Судить о событиях военного времени 104-летней давности должны историки, а не политики», - заявил Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

В администрации турецкого лидера заявили, что резолюция сената США о признании геноцида армян нанесет долговременный ущерб турецко-американским отношениям.

Политолог, директор Института политических исследований, генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков считает, что это исключительно политическое решение Вашингтона.

«Там была массовая резня, она была не только в отношении армян, была и в отношении греков, самих турок, курдов. Это была страшная историческая трагедия. Сейчас было бы правильным сесть за один стол и признать на уровне историческом эти взаимные трагические события, но не выносить это на политический уровень», - сказал он в комментарии «Звезде».

Комментируя отношения двух стран, он отметил, отношения Турции с Соединенными Штатами и Евросоюзом будут охладевать.