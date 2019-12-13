Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года

Ирина Егорова
00:15 13.12.2019
По мнению генсека Российско-турецкого форума общественности Сергея Маркова, это исключительно политическое решение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года. До этого постановление предоставлялось, но постоянно блокировалось.

«Геноцид официально признает систематические убийства 1,5 млн армян Османской империей в период между 1915 и 1923 годами», - передает USA Today. 

Как сообщает издание, такие действия усилят напряженность американо-турецких отношений.

В октябре члены палаты представителей США проголосовали за принятие резолюции. Тогда шаг раскритиковал президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

«Судить о событиях военного времени 104-летней давности должны историки, а не политики», - заявил Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

В администрации турецкого лидера заявили, что резолюция сената США о признании геноцида армян нанесет долговременный ущерб турецко-американским отношениям.

Политолог, директор Института политических исследований, генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков считает, что это исключительно политическое решение Вашингтона.

«Там была массовая резня, она была не только в отношении армян, была и в отношении греков, самих турок, курдов. Это была страшная историческая трагедия. Сейчас было бы правильным сесть за один стол и признать на уровне историческом эти взаимные трагические события, но не выносить это на политический уровень», - сказал он в комментарии «Звезде».

Комментируя отношения двух стран, он отметил, отношения Турции с Соединенными Штатами и Евросоюзом будут охладевать.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.12.2019, 16:50
Шойгу назвал Лужкова незаурядным и целеустремленным руководителем
Дата12.12.2019, 20:45
Марш-бросок в экзотику: стартовали совместные учения РФ и Лаоса
Дата12.12.2019, 22:15
«Гордость России»: объявлены лучшие спортсмены и тренер года
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата12.12.2019, 13:51
Испытания новейшего ледокола «Арктика»: кадры с воздуха
Дата11.12.2019, 17:55
Путин призвал бороться с искажением фактов о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:32 В стране и мире
«Историческое событие»: Пашинян о признании Сенатом США геноцида армян
01:21 Спорт
ЦСКА победой над «Эспаньолом» завершил выступление в Лиге Европы
01:10 В стране и мире
ЦИК назначил дату выборов глав Иркутской области и ЕАО
00:41 В стране и мире
Турция осудила принятую Сенатом США резолюцию о геноциде армян
00:40 В стране и мире
Слушания по долгу Украины перед Россией завершены в Лондоне
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Жаловался на врачей: коллега журналиста «Вечерней Москвы» об обстоятельствах его смерти
Видео
Немецкий спортивный юрист объяснил, почему решение WADA по РФ незаконно
Видео
Более 250 км за секунды: опубликовано видео поражения цели «Калибром» на берегу Черного моря
Видео
Угроза жизни: москвичка не может зайти в большинство магазинов из-за рамок металлоискателей
Помощница Петросяна прокомментировала сообщения о свадьбе
Видео
Путин ответил на просьбу сделать 31 декабря выходным днем
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.