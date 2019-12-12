Вдова Лужкова с детьми приехала в храм Христа Спасителя

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, Елена Батурина, в траурном черном платке приехала с детьми в храм Христа Спасителя и принимает соболезнования от друзей и коллег супруга.

Церемония прощания с бывшим столичным градоначальником началась в храме Христа Спасителя в 7 утра 12 декабря. Сотни людей пришли проститься с Лужковым. На прощании Батурина появилась вместе с двумя дочками - Еленой и Ольгой. Как ожидается, церемония продлится около семи часов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание экс-мэра столицы, которое начнется в 11.00 мск. После отпевания Лужкова начнутся похороны на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался 10 декабря в одной из немецких клиник в Мюнхене после операции на сердце. Ему было 83 года.

Родился Лужков в 1936 году в Москве. Он окончил Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина. Лужков был доктором химических наук и автором научных работ. С 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года Юрий Лужков был мэром Москвы.

Кроме того, Лужков является лауреатом государственных премий СССР и РФ, награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, орденами «За заслуги перед отечеством» I, III и IV степени.