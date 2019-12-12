Агрессивный водитель напал на машину скорой помощи в Иваново: видео

Полицейские в Иваново проводят проверку после инцидента с нетрезвым водителем легкового автомобиля, который устроил разборки с медиками на карете скорой помощи.

Конфликт произошел 10 декабря около дома 44 на Силикатном переулке. По данным «Регион онлайн», мужчина не поделил дорогу с машиной скорой помощи. Синий автомобиль Lada выехал на асфальт с придомовой дороги и подъезжает к медицинской машине. Водитель легковушки звуком двигателя и клаксона дает сигналы скорой помощи, что ему нужно проехать.

Когда мужчина понял, что за рулем транспортного средства никого нет, он принялся ждать медработников. При их появлении он высказал свое недовольство и призвал водителя «скорой» разобраться с ним и выйти из машины. Тот попытался проехать между легковушкой и тротуаром, однако неадекватный водитель стал бить по лобовому стеклу «газели» и кинул в авто камень.

Не увидев реакции медработников, мужчина сел в свою машину и сдал назад. Ему пришлось проехать по параллельной дороге.