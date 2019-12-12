Угроза жизни: москвичка не может зайти в большинство магазинов из-за рамок металлоискателей

Жительница Москвы Надежда Полетаева не может заходить в большинство магазинов и супермаркетов в связи с установленными в них рамками металлоискателей, рассказала в Facebook ее дочь Тина Георгиевская.

Дело в том, что 80-летней женщине нельзя проходить через них, поскольку у нее кардиостимулятор и это может привести к серьезным рискам.

«У моей мамы – кардиостимулятор, и ей категорически нельзя проходить через рамки во избежание сбоя настроек ЭКС, что может привести к угрозе здоровья и жизни», - пояснила дочь Надежды.

По ее словам, администраторы торговых сетей и точек утверждают, что к ним часто обращаются с подобным вопросом, однако они не в силах отключить рамки.

«В нашем микрорайоне (8 мкр. Митино) остался пока один магазин без рамок, но, сколько пройдет времени, прежде, чем моя мама и другие люди с кардиостимуляторами вообще лишаться возможности покупать продукты без риска для жизни?», - добавила Георгиевская.

Женщина рассказала, что при необходимости посещения торговых центров, к примеру, для покупки обуви, им приходится уговаривать продавцов выносить товар за рамки, чтобы Надежда смогла примерить его.

«99% магазинов в торговых центрах снабжены рамками. Почти не осталось супермаркетов без металлодетекторов. Миновать их нельзя: они установлены так, что через них надо пройти и на входе, и на выходе», - добавила Георгиевская.

Отключить – тоже нельзя, возмущается дочь Полетаевой, поскольку «так говорят продавцы, охранники, администраторы».

Тина Георгиевская подчеркнула, что считает данную ситуацией «дискриминацией людей по признаку нездоровья».