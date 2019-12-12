Схватка медоеда, питона и шакалов закончилась перетягиваем змеи как каната

Трехсторонняя схватка питона, медоеда и пары шакалов в Ботсване попала на видео и была опубликована в Сети.

Туристы запечатлели невероятную борьбу между огромным питоном, который пытался задушить медоеда, но животному удалось вырваться из колец змеи, обвившихся вокруг его тела. Питон не только душил свою жертву, но и кусал, однако у медовых барсуков достаточно толстая кожа, поэтому животное выжило.

Тем временем, на змею пыталась напасть парочка шакалов. Они отвлекли пресмыкающееся, поэтому медоед освободился из змеиных «объятий» и роли поменялись. Вместо того, чтобы сбежать и оставить добычу шакалам, медоед стал отгонять их и в какой-то момент животные начали перетягивать питона как канат. Второй шакал покусывал медового барсука, но в итоге хищник победил.

К удивлению туристов, медоед продемонстрировал шакалам свои острые зубы и агрессивный характер и успешно отбился от них, утащив добычу в укрытие за кустом.

Медоеды считаются бесстрашными животными, их толстую кожу не могут прокусить ни крупные кошачьи, ни ядовитые змеи. У них сильные передние лапы с длинными когтями и острые зубы, которые позволяют эффективно защищаться. Как и скунсы они могут испускать зловонный запах. Медоеды могут нападать на довольно крупных животных. Они питаются грызунами, молодыми особями лисиц и антилоп, птицами, пресмыкающимися, в том числе мелкими крокодилами и змеями, скорпионами. Однако свое название они получили благодаря любви к меду.