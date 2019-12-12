Уникальный артефакт: в Египте нашли статую Рамзеса II

Археологи в Египте обнаружили верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II в районе Мит Рахина в Гизе. Древняя ценность находилась неподалеку от храма древнеегипетского бога Птаха.

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Как рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири, артефакт выполнен из розового гранита в виде символа «Ка», который символизирует силу, жизнеспособность и скрытую душу. Ранее подобную статую одного из фараонов III династии уже находили, однако она была деревянной.

Размеры найденного фрагмента статуи составляют 105 сантиметров в высоту и 55 сантиметров в ширину. Сейчас его отправили в близлежащий музей под открытым небом, где статую отреставрируют.

Считается, что фараон Рамзес Второй сделал Египет великой державой благодаря своим победам, завоеваниям и освоению новых территорий.