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Уникальный артефакт: в Египте нашли статую Рамзеса II

Валентина Пескова
07:59 12.12.2019
Египетские археологи обнаружили уникальную находку в Гизе неподалеку от храма древнеегипетского бога Птаха.
Уникальный артефакт: в Египте нашли статую Рамзеса II
© Фото: AntiquitiesOf, twitter

Археологи в Египте обнаружили верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II в районе Мит Рахина в Гизе. Древняя ценность находилась неподалеку от храма древнеегипетского бога Птаха.

© AntiquitiesOf, twitter

Как рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири, артефакт выполнен из розового гранита в виде символа «Ка», который символизирует силу, жизнеспособность и скрытую душу. Ранее подобную статую одного из фараонов III династии уже находили, однако она была деревянной.

Размеры найденного фрагмента статуи составляют 105 сантиметров в высоту и 55 сантиметров в ширину. Сейчас его отправили в близлежащий музей под открытым небом, где статую отреставрируют.

Считается, что фараон Рамзес Второй сделал Египет великой державой благодаря своим победам, завоеваниям и освоению новых территорий.

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