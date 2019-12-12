Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» с Киану состоятся в один день

Киностудия Warner Bros. анонсировала точную дату выхода в прокат четвертой части фантастической саги «Матрица» и обнародовала занятых в ленте актеров, сообщает The Hollywood Reporter.

«Матрица 4» сестер Вачовски выйдет в прокат 21 мая 2021 года. Главных героев, Нео и Тринити, по-прежнему сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме задействованы Джада Пинкетт Смит, Джонатан Грофф, Яхья Абдул-Матин, Джессика Хенвик, Нил Патрик Харрис и Тоби Онвумере.

Фанаты Киану Ривза будут счастливы узнать, то на этот же день назначена и премьера очередной части боевика «Джон Уик» студии Lionsgate.

Ранее Ривз рассказал о сценарии четвертой части «Матрицы», который его очень впечатлил. По его словам, то, что случится с Нео – все так и должно быть.

Трилогия «Матрица» рассказывает о борьбы людей, сумевших выжить после гибели человечества, с разумными машинами. Фильмы выходили с 1999 по 2003 год и собрали в прокате 1,6 млрд долларов.