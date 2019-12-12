Захарова отметила изменение подхода Киева к переговорам

Завершившийся в Париже саммит «нормандской четверки» продемонстрировал, что не только тональность Киева на переговорах, но и его подход изменились, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Можно ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. То, что изменилась не только тональность, но, как мне кажется, и подход - я не могу даже поставить это под сомнение. Я думаю, только слепой это не увидит и глухой не услышит», - отметила она в эфире телеканала «Россия-1».

По словам дипломата, в манере украинских переговорщиков появилось больше реалистичности, представители Киева начали оперировать правовыми терминами, а также действовать в рамках интересов различных слоев населения.

«Может быть, не глобально, конечно, нет возможности реализовать все, что нужно реализовать сейчас. Но то, что есть в этом некая большая реалистичность, - это 100%», - подчеркнула Захарова.

При этом представитель дипведомства напомнила, что украинские законы до сих пор запрещают российским журналистам посещать страну.

Саммит, где встретились российский, украинский, французский и германский лидеры, прошел 9 декабря в Париже. По итогам переговоров, «нормандская четверка» приняла коммюнике, в котором было заявлено, что минские договоренности остаются базисом для работы в данном формате. Стороны договорились о разведении сил в трех новых точках в Донбассе к концу марта 2020 года, а также об открытии новых пунктов пропуска в течение месяца. Также готовится обмен удерживаемых в Донбассе по принципу «всех на всех» до Нового года.