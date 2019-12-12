МЧС направило в Донбасс колонну с медикаментами и детским питанием

В Донецкую и Луганскую области отправилась новая колонна с гуманитарным грузом от МЧС РФ. Автомобили выехали из Донского спасательного центра в Ростовской области.

«В Донецкую и Луганскую области будут доставлены медикаменты и детские продуктовые наборы общим весом более 435 тонн», - сообщили в пресс-службе министерства.

Колонна проедет к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», где пройдет необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством до доставке гуманитарных грузов.