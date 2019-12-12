В Москве началась церемония прощания с Юрием Лужковым

Церемония прощания с бывшим Мэром Москвы Юрием Лужковым проходит 12 декабря в храме Христа Спасителя. Он будет открыт для желающих проститься до 14.00.

Отпевание начнется в 11.00, его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Из-за похорон экс-мэра столицы изменены схема движения и порядок работ общественного транспорта в Москве.

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Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни. Причиной смерти названа аллергическая реакция, которая возникла во время операции.

Юрий Михайлович возглавлял столицу 18 лет - с 1992 по 2010 годы. После отставки он занимался, в частности, сельскохозяйственными проектами в Калининградской области.