Путин обещал подумать над предложением Жириновского снизить НДС

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ высказал замечание, что иногда снижение налогов вместо их повышения может оказать положительный эффект. Жириновский отметил, что в России недавно был поднят НДС, тогда как в других странах его, наоборот, снижают.

«Это выгодно нам может быть на ближайшие два-три года, а потом это может тормозить, поскольку некоторые малые предприятия этот налог не выдерживают, хотя всего два процента», - отметил Жириновский.

На это глава государства отметил, что в других государствах и общая налоговая нагрузка выше, чем в России. Тогда лидер ЛДПР предположил, что налоговой службе следовало бы все сопоставить. Владимир Путин обещал подумать над этим предложением.

Встреча президента с Владимиром Жириновским прошла накануне 30-летнего юбилея партии ЛДПР, который будет отмечаться 13 декабря.