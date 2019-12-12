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Путин обещал подумать над предложением Жириновского снизить НДС

Валентина Пескова
06:44 12.12.2019
По словам лидера ЛДПР, недавно увеличенный НДС в России повысит собираемость, но одновременно приведет к торможению малых предприятий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ высказал замечание, что иногда снижение налогов вместо их повышения может оказать положительный эффект. Жириновский отметил, что в России недавно был поднят НДС, тогда как в других странах его, наоборот, снижают.

«Это выгодно нам может быть на ближайшие два-три года, а потом это может тормозить, поскольку некоторые малые предприятия этот налог не выдерживают, хотя всего два процента», - отметил Жириновский.

На это глава государства отметил, что в других государствах и общая налоговая нагрузка выше, чем в России. Тогда лидер ЛДПР предположил, что налоговой службе следовало бы все сопоставить. Владимир Путин обещал подумать над этим предложением.

Встреча президента с Владимиром Жириновским прошла накануне 30-летнего юбилея партии ЛДПР, который будет отмечаться 13 декабря.

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