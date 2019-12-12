Штрафы за превышение средней скорости могут отменить в России

Государственная дума поддержала запрет штрафовать водителей автомобилей за превышение средней скорости на дорогах на основе данных камер на определенных участках движения.

В пояснительной записке депутаты обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистов штрафуют за «движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов». Камеры фиксируют номер машины и рассчитывают среднюю скорость, с которой было преодолено расстояние между точками фиксации скоростного режима. В том случае, если средняя скорость превышает разрешенную, то на водителя налагается административное взыскание.

Как пишет ТАСС, применение данных комплексов для наказания водителей больше некорректно, поскольку Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже не содержит понятия «средняя скорость».

«Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо», - заявили депутаты.

Согласно действующим нормам, за превышение установленной скорости на более чем 20, но не выше 40 км/ч водитель обязан заплатить штраф в размере 500 рублей, за превышение на величину более 80 км/ч – 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на полгода.