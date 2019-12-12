Герои нашего времени: совершивших подвиг россиян приняли в Кремле

В День Героев Отечества в Кремле 9 декабря прошел торжественный прием. Каждый год в Георгиевский зал приглашаются тысячи людей - военнослужащие, полицейские, росгвардейцы, сотрудники МЧС.

«Сегодня мы чествуем Героев России, Советского Союза, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Отдаем дань уважения и благодарности людям, чьи имена навсегда вписаны в летопись мужества и отваги отечества», - поздравил президент Владимир Путин.

Кавалеры золотой Звезды, министр обороны Сергей Шойгу и его заместители руководили операцией в Крыму и спецоперацией в Сирии.

Под руководством председателя Комитета по обороне Государственной думы РФ Владимира Шаманова, который недавно командовал ВДВ, прошел первый прыжок десантников в Арктике.

Героями-современниками являются и спортсмены, которые отстранены Всемирным антидопинговым агентством от международных соревнований сроком на четыре года, уверен известный борец и политик Александр Карелин.

«Каждый из них, кто завоевал место в олимпийском составе, кто завоевал возможность России участвовать в своем виде спорта на Олимпийский играх - достойны уважения», - сказал корреспонденту «Звезды» герой России Карелин.

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш был награжден звездой Героя в 2008 году.

«Та авиационная техника, которая сейчас стоит на вооружении проходит модернизации, и новая, которая придет на смену, направлены на усиление мощи дальней авиации. Увеличение возможностей и обеспечения обороноспособностей страны», - прокомментировал Кобылаш.

Именно данная техника уничтожила своими ракетами объекты террористов в Сирии и постоянно вылетает на маршруты боевого патрулирования в нейтральном воздушном пространстве.

Герой России Анатолий Квочур - заслуженный летчик-испытатель, который пилотировал все виды боевых самолетов и протестировал современные истребители поколения 4++.

Однако герои защищают и спасают жизни не только в боевых условиях. Вся страна знает подвиг Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, посадивших в кукурузном поле пассажирский лайнер.

Такие поступки вдохновляют молодое поколение если не на свершение подвигов, то, по крайней мере, на смелость и стойкость.

Праздник отмечается с 2007 года, однако традиция дня Героев Отечества начинается с эпохи Екатерины II. Императрица учредила орден Георгия Победоносца - высшую воинскую награду, получить которую можно было лишь за доблесть в бою.