Села-призраки: почему Молдавия становится похожей на Припять

Молдавия в настоящее время является лидером по убыли населения, что подтвердили в Чешском институте геополитики и социальных наук. Основные тревожные факторы - самая низкая рождаемость и одновременно массовый отъезд граждан за рубеж.

В целом ряде молдавских поселений сегодня остановилась жизнь: последние жители уехали, или ушли в мир иной. Во дворы молдавских сел-призраков заглядывает только порывистый ветер, а тишину нарушает изредка лишь лай собаки.

Ни одного жителя не осталось в селе Добружа Теленештского района. Большинство уехали на заре «двухтысячных», старики умерли, а молодежь не хочет селиться, не видя перспективы для развития, пишет «Sputnik Молдовы».

Согласно переписи населения, которая проводилась в 2004 году, в селах Старые Куконешты Единецкого района, Новые Даркауцы Сорокского района и Одая Шолданештского района по месту жительства было зарегистрировано только по одному человеку.

Эксперты отмечают, что население Молдавии уменьшилось на один миллион человек. Согласно прогнозу, если не будет предпринято срочных мер, то к 2010 году население страны уменьшится примерно на 54% по сравнению с показателями 2020 года.