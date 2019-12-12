Билан ответил на слухи об отказе участия в концерте из-за Лазарева

Дима Билан прокомментировал слухи о том, что он не будет принимать участие в концерте звезд Евровидения в Амстердаме из-за Сергея Лазарева и недостаточно крупного шрифта, которым было написано его имя на афише. Об этом артист написал на странице в Instagram.

В своем посте Билана указывает на то, что причиной отказа стал статус концерта, который не соответствует первоначальным заявлениям организаторов, а так как в этот же день, 15 декабря, должен состоятся благотворительный вечер и певец решил сделать выбор в его пользу.

«Я понял, что концерт, все-таки, абсолютно сборный и в нем нет грифа "все победители Евровидения", некая атмосфера и статус самого концерта поменялся, а нас, мягко говоря, ввели в заблуждение первичным списком», - уточнил певец.

Также «мухлеж» произошел и с макетом афиши - вариант, который согласовал Билан, не совпадал с макетом, распространяемым на данный момент в Сети.

Артист еще за месяц до мероприятия предлагал организаторам «цивилизованно» обсудить расторжение договора по согласию сторон, но они, видимо, решили поднять «хайп за три дня до концерта». Вероятно «кто-то на этом якобы скандале хочет поднять продажи билетов», добавил Билан.