Как безопасно продавать и покупать на сайтах объявлений: советы экспертов

Роскачество рассказало, как не нарваться на мошенников в сети на площадках типа Avito, AliExpress, «Юла», Pandao, Aviasales, Booking, Trivago, где зарегистрированные пользователи выставляют на продажу или покупают нужный им товар.

«Универсальный совет при взаимодействии с людьми и сервисами в Сети – всегда быть внимательным и бдительным», - сказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Мошенники пользуются специальными троянами или фишинговыми, то есть поддельными, страницами, через которые они получают доступ к банковским картам.

Своеобразные барахолки в Сети, то есть сайты с досками объявлений, могут быть опасны из-за своей популярности.

«Принцип прост: если площадка популярна, она становится привлекательной целью для злоумышленников, поскольку они делают ставку на массовость», - объясняет старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества советуют завести отдельную карту для онлайн-покупок, на которой следует хранить небольшую сумму.

«Если вы покупатель, изучите профиль продавца, обратите внимание на систему рейтингов и отзывов. Не соглашайтесь на предоплату, не переходите по подозрительным ссылкам, есть риск попасть на фишинговую страницу, обращайте внимание на доменное имя сайта – там не должно быть ошибок. Проверьте использование сайтом протокола "https", не ведитесь на смешные цены» - дали рекомендации сотрудники Центра.

В случае, если вы являетесь продавцом на данных сервисах, следует не сообщать дополнительных сведений о своей карте и коды из SMS, не стоит привязывать чужой номер к своей карте, а также не надо передавать товар «курьерам», если безналичная оплата еще не прошла, считают эксперты.